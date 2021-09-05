أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في قطر سهيل شاهين أمس السبت أن وفدا من الحركة بحث مع وفد باكستاني في العاصمة القطرية الدوحة إعادة إعمار أفغانستان والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية.
14:15
من برنامج: المسائية
هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟
حث مؤسس المكتب السياسي لحركة طالبان ورئيسه السابق سيد محمد طيب آغا، المجتمع الدولي وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة، على الاعتراف بالنظام الجديد والحكومة في أفغانستان.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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