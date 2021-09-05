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من برنامج: المسائية

من سيحاسَب على فوضى الانسحاب من أفغانستان؟

استضافت حلقة المسائية، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك ميلروي، للحديث عن الفوضى التي صاحبت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ومن المسؤول عنها ومن الذي يجب أن تتم محاسبته على تلك الفوضى؟
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

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هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟

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عملية عسكرية واسعة لحركة طالبان في ولاية بانشير

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إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

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(الجزيرة)

هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟

14:15
(الجزيرة)

عملية عسكرية واسعة لحركة طالبان في ولاية بانشير

49:10
(الجزيرة)

إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

10:55
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الواشنطن بوست: لقاء سري بين مدير المخابرات الأمريكية وزعيم طالبان في كابل

نقلت صحيفة (الواشنطن بوست) اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين-لم تسمهم- قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى يزعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كابل أمس الإثنين.

24/8/2021

فوضى في مطار كابل.. مخاوف أمريكية من تهديدات محتملة لـ “تنظيم الدولة” وطالبان تعزز قواتها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الدفاع عن الحشود في مطار كابل الساعين لمغادرة أفغانستان “أولوية قصوى” ضد هجوم إرهابي محتمل لتنظيم الدولة.

22/8/2021
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حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

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