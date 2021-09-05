نقلت صحيفة (الواشنطن بوست) اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين-لم تسمهم- قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز التقى يزعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر في كابل أمس الإثنين.
16:44
من برنامج: المسائية
من سيحاسَب على فوضى الانسحاب من أفغانستان؟
استضافت حلقة المسائية، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك ميلروي، للحديث عن الفوضى التي صاحبت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ومن المسؤول عنها ومن الذي يجب أن تتم محاسبته على تلك الفوضى؟
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد