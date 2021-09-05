16:44

من برنامج: المسائية من سيحاسَب على فوضى الانسحاب من أفغانستان؟

استضافت حلقة المسائية، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مايك ميلروي، للحديث عن الفوضى التي صاحبت الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ومن المسؤول عنها ومن الذي يجب أن تتم محاسبته على تلك الفوضى؟

المصدر : الجزيرة مباشر