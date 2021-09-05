البث الحي
23:42

من برنامج: المسائية

مصر.. اتحاد القوى الوطنية يفتح باب الترشح للتيارات السياسية في الخارج

أعلن اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي يضم عددا من التيارات السياسية من كافة التوجهات السياسية عن فتح باب الترشح في الانتخابات لكافة المعارضين المصريين في الخارج، لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه الأول.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

21:30
(الجزيرة)

هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟

14:15
(الجزيرة)

عملية عسكرية واسعة لحركة طالبان في ولاية بانشير

49:10
(الجزيرة)

إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

10:55
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

21:30
(الجزيرة)

هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟

14:15
(الجزيرة)

عملية عسكرية واسعة لحركة طالبان في ولاية بانشير

49:10
(الجزيرة)

إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

10:55
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

ما دلالات وانعكاسات إعلان حركة النهضة تحمل مسؤولية الأوضاع في تونس؟

(الجزيرة)

حركة النهضة تتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس

(الجزيرة)

هل سيترك المجتمع الدولي أفغانستان للعزلة الدولية؟

(الجزيرة)

عملية عسكرية واسعة لحركة طالبان في ولاية بانشير

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

حكمتيار لـ “الجزيرة مباشر”: سنشكل حكومة إسلامية ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب ومسعود ينفذ مصالح استخباراتية (فيديو)

زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار

الجزيرة مباشر تكشف حقيقة لقطات أحمد مسعود وأسرى طالبان في بانشير (فيديو)

أحمد مسعود الابن &#34;وسط&#34; (رويترز)

6 ساعات داخل القبر.. يوتيوبر تركي يدفن نفسه حيا ويثير جدل متابعيه (فيديو)

محمد بهجيجيك دفن نفسه حيا في قبر لست ساعات (يوتيوب)

بسبب تشديد القوانين على المسلمين.. تلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة في فرنسا

تلميذات محجبات يحضرون درسًا في مدرسة خاصة بمدينة تولوز جنوبي فرنسا (غيتي - أرشيفية)