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من برنامج: المسائية مصر.. اتحاد القوى الوطنية يفتح باب الترشح للتيارات السياسية في الخارج

أعلن اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي يضم عددا من التيارات السياسية من كافة التوجهات السياسية عن فتح باب الترشح في الانتخابات لكافة المعارضين المصريين في الخارج، لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر