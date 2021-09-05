وامتناع الحكومة المصرية عن الرد رغم خطورة الإدعاءات ودقتها وجرأتها ليس له تفسير إلا أن الاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتتداوله وسائل الإعلام يحوي بنودًا أخرى غير معلنة
23:42
من برنامج: المسائية
مصر.. اتحاد القوى الوطنية يفتح باب الترشح للتيارات السياسية في الخارج
أعلن اتحاد القوى الوطنية المصرية الذي يضم عددا من التيارات السياسية من كافة التوجهات السياسية عن فتح باب الترشح في الانتخابات لكافة المعارضين المصريين في الخارج، لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه الأول.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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