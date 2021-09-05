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من برنامج: المسائية

قلب الدين حكمتيار: لدينا تجارب كثيرة ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب

قال قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، لسنا مضطرين لاستنساخ التجربة الإيرانية، ولدينا تجارب كثيرة في الحكم الإسلامي، ونحن نريد رضا الله سبحانه ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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