أرجأت حركة طالبان مجدداً، اليوم السبت، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بانشير.
48:04
من برنامج: المسائية
قلب الدين حكمتيار: لدينا تجارب كثيرة ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب
قال قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، لسنا مضطرين لاستنساخ التجربة الإيرانية، ولدينا تجارب كثيرة في الحكم الإسلامي، ونحن نريد رضا الله سبحانه ولسنا مجبرين على إرضاء الغرب.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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