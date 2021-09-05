أرجأت حركة طالبان مجدداً، اليوم السبت، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بانشير.
01:07:02
من برنامج: المسائية
طالبان تسيطر على مديرية بريان في ولاية بانشير
أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مديرية بريان في ولاية بانشير شمالي أفغانستان، حيث تجددت المواجهات العنيفة الجمعة الماضية بين قوات الحركة ومسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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