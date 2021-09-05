طالبان تسيطر على مديرية بريان في ولاية بانشير

أرجأت حركة طالبان مجدداً، اليوم السبت، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بانشير.