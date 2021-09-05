18:00

من برنامج: المسائية الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة اعتراف “حماس” بالشرعية الدولية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المصالحة الفلسطينية متوقفة، مشيرا إلى ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية حتى يمكن تشكيل حكومة وطنية، مضيفا أنه لن يتم اجراء أي انتخابات من دون القدس.

المصدر : الجزيرة مباشر