أبدى فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية(حماس) استغرابه من العودة للحديث عن عملية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي بعد أكثر من 30 عام من اتفاقية أوسلو التي قال إنها دمرت الشعب الفلسطيني.
18:00
من برنامج: المسائية
الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة اعتراف “حماس” بالشرعية الدولية
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المصالحة الفلسطينية متوقفة، مشيرا إلى ضرورة اعتراف حركة حماس بالشرعية الدولية حتى يمكن تشكيل حكومة وطنية، مضيفا أنه لن يتم اجراء أي انتخابات من دون القدس.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد