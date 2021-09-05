الاحتلال الإسرائيل يفرج عن الأسيرة أنهار الديك

كشفت الأسيرة المحررة أنهار الديك عن اسم مولودها الذي ستضعه بعد أيام كما شكرت كل من تضامن معها من أحرار العالم مطالبة إياهم بمواصلة جهودهم للإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.