وجهت الأسيرة المحررة الحامل أنهار الديك رسالة إلى أحرار العالم طالبت فيها بالتدخل فورًا لإنقاذ الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجميع الأسرى، وكشفت عن المآسي والمعاناة التي يواجهونها خلف القضبان.
12:35
من برنامج: المسائية
الاحتلال الإسرائيل يفرج عن الأسيرة أنهار الديك
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن محكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، مع الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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