كشف مسؤول بريطاني في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن لندن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان بشأن ضمان خروج مواطنين بريطانيين وأفغان عملوا لصالح بريطانيا “خروجا آمنا” من أفغانستان.
10:55
من برنامج: المسائية
إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان “طالبان لم تعد منبوذة: قوة عالمية تتعامل معها بحذر”، حيث إنه عندما سيطرت طالبان على أفغانستان قبل ربع قرن، عاملها معظم العالم على أنها جماعة منبوذة.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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