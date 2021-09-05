10:55

من برنامج: المسائية إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان “طالبان لم تعد منبوذة: قوة عالمية تتعامل معها بحذر”، حيث إنه عندما سيطرت طالبان على أفغانستان قبل ربع قرن، عاملها معظم العالم على أنها جماعة منبوذة.

المصدر : الجزيرة مباشر