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إندبندنت: طالبان لم تعد منبوذة “قوة عالمية تتعامل معها بحذر”

نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان “طالبان لم تعد منبوذة: قوة عالمية تتعامل معها بحذر”، حيث إنه عندما سيطرت طالبان على أفغانستان قبل ربع قرن، عاملها معظم العالم على أنها جماعة منبوذة.
5/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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