دعت حركة طالبان، اليوم الأحد، إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية، وتعهدت بالتعاون الكامل مع شركات الطيران، في حين وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا قبل إبرام أنقرة اتفاقًا مع طالبان.
06:00
من برنامج: المسائية
طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني
حذرت حركة طالبان من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيّرة في المجال الجوي الأفغاني، وقالت الحركة إن واشنطن أخلت بالقوانين الدولية وخرقت التزاماتها في اتفاق الدوحة.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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