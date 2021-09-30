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من برنامج: المسائية

طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني

حذرت حركة طالبان من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيّرة في المجال الجوي الأفغاني، وقالت الحركة إن واشنطن أخلت بالقوانين الدولية وخرقت التزاماتها في اتفاق الدوحة.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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دعت حركة طالبان، اليوم الأحد، إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية، وتعهدت بالتعاون الكامل مع شركات الطيران، في حين وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا قبل إبرام أنقرة اتفاقًا مع طالبان.

26/9/2021

القيادي في طالبان عبد السلام ضعيف للجزيرة مباشر: نواجه تحديين رئيسيين في الوقت الراهن (فيديو)

قال عبد السلام ضعيف -القيادي البارز في حركة طالبان والدبلوماسي الأسبق- إن التحدي الذي تواجهه الحركة يمكن تلخيصه في مسألتين، الشرعية الوطنية واستقرار البلاد، فضلًا عن التحدي الاقتصادي.

25/9/2021

من برنامج: المسائية

عبد السلام ضعيف: الشرعية الوطنية والاقتصاد تحديان أمام طالبان

قال عبد السلام ضعيف القيادي البارز في طالبان، إن الحركة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وخلق علاقات طيبة مع المجتمع الدولي، وتشكيل حكومة شاملة بعد الحكومة المؤقتة الحالية.

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تناولت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء والتي قال فيها بشأن أفغانستان “نفتتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها”.

23/9/2021
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