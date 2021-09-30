وصف الكاتب والصحفي المصري جمال سلطان العدالة في مصر بـ”الرخوة”، ورجح أن يكون ما يجري في كواليس النظام هو تعارض بين الأجهزة وقال إن تراجع القانون يتعلق بتقديرات وموازنات للأجهزة الأمنية.
13:25
من برنامج: المسائية
تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا
قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة، تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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