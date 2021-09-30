13:25

من برنامج: المسائية تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح القاهرة، تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمجتمع، وتكدير الأمن والسلم العام.

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المصدر : الجزيرة مباشر