أجمع عدد من قادة الأحزاب والفاعلين السياسيين والتونسيين على أهمية تعيين الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن كأول رئيسة حكومة في تاريخ تونس خلال الفترة الاستثنائية، لكنهم اختلفوا بشأن دستورية القرار.
42:40
من برنامج: المسائية
الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية، وبذلك تكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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