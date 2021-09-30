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42:40

من برنامج: المسائية

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أكثر من شهرين من إعلان التدابير الاستثنائية، وبذلك تكون رمضان أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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رئيس تونس يعين نجلاء بودن رئيسة للحكومة

نصّب الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل حكومة جديدة، وشدد على أن يتم ذلك في أقرب الآجال مشترطا أن يكون الفريق الحكومي الجديد متجانسا.

29/9/2021

من برنامج: المسائية

تونس.. تنسيقية جديدة رافضة لتدابير سعيّد الاستثنائية

أعلنت 4 أحزاب تونسية، تشكيل تنسيقية رافضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة.

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