الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

نصّب الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأربعاء، نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل حكومة جديدة، وشدد على أن يتم ذلك في أقرب الآجال مشترطا أن يكون الفريق الحكومي الجديد متجانسا.