26:15

من برنامج: المسائية أركو مناوي: المشهد السياسي السوداني في لحظة مفصلية

قال أركو مني مناوي حاكم إقليم دارفور، إن المشهد السياسي السوداني يوجد في لحظة مفصلية تقتضي إعادة صياغة موقف وعمل حركة الحرية والتغيير، وأن المكون العسكري لعب دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاقية السلام.

المصدر : الجزيرة مباشر