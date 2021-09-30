Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
26:15

من برنامج: المسائية

أركو مناوي: المشهد السياسي السوداني في لحظة مفصلية

قال أركو مني مناوي حاكم إقليم دارفور، إن المشهد السياسي السوداني يوجد في لحظة مفصلية تقتضي إعادة صياغة موقف وعمل حركة الحرية والتغيير، وأن المكون العسكري لعب دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاقية السلام.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

13:25
(الجزيرة)

طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني

06:00
(الجزيرة)

إقرار تشريع أمريكي لتثبيت الاستقرار في ليبيا

12:05
(الجزيرة)

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

42:40
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

13:25
(الجزيرة)

طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني

06:00
(الجزيرة)

إقرار تشريع أمريكي لتثبيت الاستقرار في ليبيا

12:05
(الجزيرة)

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

42:40
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

كيف يمكن مناصرة الحق الفلسطيني في الكونغرس الأمريكي؟

(الجزيرة)

تجديد حبس أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أيمن ندا

(الجزيرة)

طالبان تحذر من انتهاك واشنطن للمجال الجوي الأفغاني

(الجزيرة)

إقرار تشريع أمريكي لتثبيت الاستقرار في ليبيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

6 شباب ألمان من أصول عربية يفوزون بمقاعد في البرلمان.. تعرف عليهم (فيديو)

السوريون في ألمانيا احنفلوا بالإنجاز الذي حققه 3 من أبنائهم (مواقع التواصل)

أطباء يحذرون النساء من الأضرار الجانبية لفيتامين “د”

ينصح بعدم الإفراط في تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين دال (غيتي - أرشيف)

الأسير الفلسطيني أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال (فيديو)

الأسير الفلسطيني أيمن الكرد

حكم عليه بالسجن 22 عاما.. تعرف على قصة صاحب مصنع السجائر الأردني “الفاسد”

تتعلق قضية عوني بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية والتهرب من دفع ضرائب (مواقع التواصل)