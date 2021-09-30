كشف مني أركو مناوي القيادي السياسي السوداني وحاكم إقليم دارفور أن أزمة السودان اليوم ليست بين المدنيين والعسكريين، ولكنها أزمة داخل المكون المدني نفسه.
26:15
من برنامج: المسائية
أركو مناوي: المشهد السياسي السوداني في لحظة مفصلية
قال أركو مني مناوي حاكم إقليم دارفور، إن المشهد السياسي السوداني يوجد في لحظة مفصلية تقتضي إعادة صياغة موقف وعمل حركة الحرية والتغيير، وأن المكون العسكري لعب دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاقية السلام.
30/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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