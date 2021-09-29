تونس.. تنسيقية جديدة رافضة لتدابير سعيّد الاستثنائية

ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة إلى 131 بعد إعلان 18 عضوا جديدا عن استقالتهم، وأُعلن عن الاستقالات الجديدة في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون ونشر البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.