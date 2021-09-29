أعلنت 4 أحزاب تونسية، الثلاثاء، تشكيل تنسيقية رافضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة.
34:01
من برنامج: المسائية
تونس.. تنسيقية جديدة رافضة لتدابير سعيّد الاستثنائية
أعلنت 4 أحزاب تونسية، تشكيل تنسيقية رافضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، محذرة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والعدالة.
29/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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