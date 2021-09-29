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من برنامج: المسائية الأسير أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، المنظمات الحقوقية بعدم الصمت عن معاناة الأسير أيمن الكرد، والذي يعاني وضعا صحيا مأساويا في سجون الاحتلال، لا سيما وأنه يعاني شللا في الجهاز العصبي.

المصدر : الجزيرة مباشر