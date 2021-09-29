أكد نادي الأسير الفلسطيني أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: الأسيران كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، اللذان يواصلان الإضراب لأكثر من شهرين ويواجهان ظروفًا صحية خطيرة.
05:45
من برنامج: المسائية
الأسير أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، المنظمات الحقوقية بعدم الصمت عن معاناة الأسير أيمن الكرد، والذي يعاني وضعا صحيا مأساويا في سجون الاحتلال، لا سيما وأنه يعاني شللا في الجهاز العصبي.
29/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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