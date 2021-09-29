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البث الحي
05:45

من برنامج: المسائية

الأسير أيمن الكرد.. إهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، المنظمات الحقوقية بعدم الصمت عن معاناة الأسير أيمن الكرد، والذي يعاني وضعا صحيا مأساويا في سجون الاحتلال، لا سيما وأنه يعاني شللا في الجهاز العصبي.
29/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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(الجزيرة)

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15:25
(الجزيرة)

نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد في البرلمان الألماني

14:55
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حول هذه القصة

الفرار من جلبوع يعيد قضية الأسرى للواجهة وغليان بسجن عوفر مع تصاعد القمع والتنكيل

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيهم فؤاد كممجي ومناضل يعقوب انفيعات اللذين تم إعادة اعتقالهما في جنين فجر اليوم وأسرى جلبوع الأربعة المُعاد اعتقالهم.

19/9/2021
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