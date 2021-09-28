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من برنامج: المسائية

تونس.. توالي الاستقالات في حركة النهضة احتجاجا على قياداتها

ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة إلى 131 بعد إعلان 18 عضوا جديدا عن استقالتهم، وأُعلن عن الاستقالات الجديدة في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون ونشر البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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عبد اللطيف المكي: الخيارات الخاطئة لحركة النهضة أدت إلى عزلتها

قال الدكتور عبد اللطيف المكي، أحد أبرز القادة المستقيلين من حركة النهضة التونسية، إن استقالة 113 عضوا من الحركة من بينهم قياديون سببها ما وصفوه بالخيارات الخاطئة للحركة ما أدى إلى عزلتها.

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تفاعل واسع مع بيان استقالة أعضاء من حركة النهضة التونسية

تفاعل المدونون بشكل واسع مع استقالة أكثر من مئة عضو من حركة النهضة التونسية منهم قياديون ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الشورى، وحمل البيان راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الحركة.

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