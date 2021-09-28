قالت جميلة الكسيكسي عضو مجلس نواب الشعب التونسي والقيادية المستقيلة من حركة النهضة إن من الممكن أن ترتفع أعداد الاستقالات من داخل حركة النهضة خلال الأيام القادمة.
24:42
من برنامج: المسائية
تونس.. توالي الاستقالات في حركة النهضة احتجاجا على قياداتها
ارتفع عدد الاستقالات من حركة النهضة إلى 131 بعد إعلان 18 عضوا جديدا عن استقالتهم، وأُعلن عن الاستقالات الجديدة في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون ونشر البيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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