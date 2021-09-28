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54:16

من برنامج: المسائية

السودان.. نداء أممي لخفض خطاب التصعيد

تتصاعد التوترات بين المكونين المدني والعسكري شركاء الفترة الانتقالية في السودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، وانتقادات من المكون المدني للمؤسسة العسكرية لتدخلها في الحكم.
28/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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