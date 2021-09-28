السودان.. نداء أممي لخفض خطاب التصعيد

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد، وأن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، وهناك من يسعى لبث الفرقة في صفوف القوات المسلحة.