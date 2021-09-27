أثنى الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الأحد، على الاحتجاجات التي خرجت رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد، قائلا إن رسائل المتظاهرين وصلت “لكل المعنيين بالأمر”.
35:57
من برنامج: المسائية
وقفة احتجاجية لمناهضة إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية
شارك متظاهرون تونسيون في وقفة احتجاجية مناهضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، دعوا فيها لإنهاء العمل بتلك التدابير وعبروا عن رفضهم لما اعتبروه انقلابا على الدستور.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:12 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد