وقفة احتجاجية لمناهضة إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية

تفاعل المدونون بشكل واسع مع استقالة أكثر من مئة عضو من حركة النهضة التونسية منهم قياديون ونواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء مجلس الشورى، وحمل البيان راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الحركة.