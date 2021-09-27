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35:57

من برنامج: المسائية

وقفة احتجاجية لمناهضة إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية

شارك متظاهرون تونسيون في وقفة احتجاجية مناهضة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، دعوا فيها لإنهاء العمل بتلك التدابير وعبروا عن رفضهم لما اعتبروه انقلابا على الدستور.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:12 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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