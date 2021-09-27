25:52

من برنامج: المسائية سقوط 5 شهداء فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 شبان ارتقوا شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرى بدو وبيت عنان جنوب غربي رام الله، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين جنوب جنين.

المصدر : الجزيرة مباشر