استشهد 5 فلسطينيين على الأقل خلال الليلة الماضية خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.
25:52
من برنامج: المسائية
سقوط 5 شهداء فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي
قالت مصادر طبية فلسطينية إن 5 شبان ارتقوا شهداء بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرى بدو وبيت عنان جنوب غربي رام الله، كما استشهد فلسطينيان آخران في قرية برقين جنوب جنين.
27/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202104:11 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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