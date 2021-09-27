تباينت مواقف الكيانات السياسية والحركات المسلحة في السودان تجاه الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي لاستكمال الفترة الانتقالية.
30:55
من برنامج: المسائية
التوتر بين العسكريين والمدنيين في السودان هل ينهي الشراكة؟
تبادل شركاء الفترة الانتقالية العسكريون والمدنيون في السودان الانتقادات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الثلاثاء الماضي، واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح
27/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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