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البث الحي
30:55

من برنامج: المسائية

التوتر بين العسكريين والمدنيين في السودان هل ينهي الشراكة؟

تبادل شركاء الفترة الانتقالية العسكريون والمدنيون في السودان الانتقادات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الثلاثاء الماضي، واتهم القادة العسكريون الساسة بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح
27/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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هل ما يحدث في السودان نتيجة عمل ممنهج من المكون العسكري؟

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ما تأثير إغلاق أنبوب النفط شرقي السودان على الاقتصاد؟

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المسائية
(الجزيرة)

وقفة احتجاجية لمناهضة إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية

35:57
(الجزيرة)

سقوط 5 شهداء فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي

25:52
(الجزيرة)

هل ما يحدث في السودان نتيجة عمل ممنهج من المكون العسكري؟

30:55
(الجزيرة)

ما تأثير إغلاق أنبوب النفط شرقي السودان على الاقتصاد؟

05:55
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السودان.. تصاعد الخلافات بين شركاء الحكم بسبب لجنة إزالة التمكين ومسؤول يتوقع انقلابا جديدا (فيديو)

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، صلاح مناع، أن الشرطة ستواصل عملية تأمين مواقع اللجنة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة التي تضم قوات نظامية الانسحاب من 22 موقعا.

26/9/2021
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