التوتر بين العسكريين والمدنيين في السودان هل ينهي الشراكة؟

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسودان، صلاح مناع، أن الشرطة ستواصل عملية تأمين مواقع اللجنة، وذلك بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة التي تضم قوات نظامية الانسحاب من 22 موقعا.