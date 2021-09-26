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من برنامج: المسائية ما تأثير إغلاق أنبوب النفط شرقي السودان على الاقتصاد؟

قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، إن إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في السودان، يتسبب في خسائر كبيرة على اقتصاد السودان وجنوب السودان، فضلًا عن الأثر على تجارة السودان الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر