أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد لوكالة فرانس برس اليوم السبت أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن “وضع خطير جدًا”.
05:55
من برنامج: المسائية
ما تأثير إغلاق أنبوب النفط شرقي السودان على الاقتصاد؟
قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، إن إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في السودان، يتسبب في خسائر كبيرة على اقتصاد السودان وجنوب السودان، فضلًا عن الأثر على تجارة السودان الدولية.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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