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من برنامج: المسائية

ما تأثير إغلاق أنبوب النفط شرقي السودان على الاقتصاد؟

قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، إن إغلاق خطي تصدير واستيراد النفط في السودان، يتسبب في خسائر كبيرة على اقتصاد السودان وجنوب السودان، فضلًا عن الأثر على تجارة السودان الدولية.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:36 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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تواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان

يتواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان بدعوة من المجلس الأعلى لنظارة البجا من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار سلام شرق السودان الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل في جنوب السودان العام الماضي.

السودان.. رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يدعو الجيش لتصحيح مسار الثورة

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

20/9/2021

من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

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