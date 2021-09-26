أحرق عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، نسخة من دستور البلاد، مطالبين بإلغاء ما أطلقوا عليه “دستور النهضة” ووضع دستور جديد، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادثة.
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من برنامج: المسائية
عبد اللطيف المكي: الخيارات الخاطئة لحركة النهضة أدت إلى عزلتها
قال الدكتور عبد اللطيف المكي، أحد أبرز القادة المستقيلين من حركة النهضة التونسية، إن استقالة 113 عضوا من الحركة من بينهم قياديون سببها ما وصفوه بالخيارات الخاطئة للحركة ما أدى إلى عزلتها.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:33 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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