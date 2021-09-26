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من برنامج: المسائية عبد اللطيف المكي: الخيارات الخاطئة لحركة النهضة أدت إلى عزلتها

قال الدكتور عبد اللطيف المكي، أحد أبرز القادة المستقيلين من حركة النهضة التونسية، إن استقالة 113 عضوا من الحركة من بينهم قياديون سببها ما وصفوه بالخيارات الخاطئة للحركة ما أدى إلى عزلتها.

المصدر : الجزيرة مباشر