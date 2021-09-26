علّقت حركة طالبان، اليوم السبت، جثث 4 خاطفين في ساحات مختلفة بمدينة هرات (غربي أفغانستان) بعد ساعات من مقتلهم خلال اشتباكات مع قواتها.
30:18
من برنامج: المسائية
عبد السلام ضعيف: الشرعية الوطنية والاقتصاد تحديان أمام طالبان
قال عبد السلام ضعيف القيادي البارز في طالبان، إن الحركة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وخلق علاقات طيبة مع المجتمع الدولي، وتشكيل حكومة شاملة بعد الحكومة المؤقتة الحالية.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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