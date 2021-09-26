عبد السلام ضعيف: الشرعية الوطنية والاقتصاد تحديان أمام طالبان

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها علاقة مباشرة بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، غير أنها ستصل إلى الشعب الأفغاني، على حد وصفه.