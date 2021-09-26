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من برنامج: المسائية

عبد السلام ضعيف: الشرعية الوطنية والاقتصاد تحديان أمام طالبان

قال عبد السلام ضعيف القيادي البارز في طالبان، إن الحركة تسعى لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده، وخلق علاقات طيبة مع المجتمع الدولي، وتشكيل حكومة شاملة بعد الحكومة المؤقتة الحالية.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:30 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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