22:59

من برنامج: المسائية حميدتي: اتهام العسكريين بدعم تسهيل الانقلاب هو محض نفاق

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، إن اتهام العسكريين بدعم السيولة الأمنية لتسهيل الانقلاب هو محض نفاق، وأكد أن المحاولة الانقلابية كانت مكتملة الأركان، وكانت تستهدف العسكريين.

المصدر : الجزيرة مباشر