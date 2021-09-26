قال عضو مجلس السيادة السوداني (محمد الفكي سليمان) إن هجوم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان على المكون المدني الهدف منه إنتاج عملية سياسية يتم التحكم فيها من قبل المكون العسكري بإدخال أشخاص لتولي مناصب.
22:59
من برنامج: المسائية
حميدتي: اتهام العسكريين بدعم تسهيل الانقلاب هو محض نفاق
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان حميدتي، إن اتهام العسكريين بدعم السيولة الأمنية لتسهيل الانقلاب هو محض نفاق، وأكد أن المحاولة الانقلابية كانت مكتملة الأركان، وكانت تستهدف العسكريين.
26/9/2021-|آخر تحديث: 26/9/202104:32 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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