أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة إلا بضوابط محددة.
34:10
من برنامج: المسائية
ليبيا.. خالد المشري يقترح تبني خريطة طريق للانتخابات
اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تبني خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202104:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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