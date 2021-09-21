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من برنامج: المسائية

ليبيا.. خالد المشري يقترح تبني خريطة طريق للانتخابات

اقترح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تبني خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202104:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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من برنامج: المسائية

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة إلا بضوابط محددة.

ليبيا.. لماذا اعترض المجلس الأعلى للدولة على إقرار البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية؟

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.

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