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من برنامج: المسائية

عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة: الاتفاقية الملزمة تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية

قال زيرهون ابيبي، عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إن الاتفاقية الملزمة التي تريدها السودان ومصر تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية على إثيوبيا وترفض حقوقنا في مياه النيل.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:21 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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سد النهضة.. بيان إثيوبي يهاجم تونس بشأن قرار مجلس الأمن

أكد بيان للخارجية الإثيوبية عدم الاعتراف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما هاجم البيان دولة تونس معتبرا تقديمها قرار مجلس الأمن “زلة تاريخية”.

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