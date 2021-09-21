حث مجلس الأمن الدولي مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول.
37:00
من برنامج: المسائية
عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة: الاتفاقية الملزمة تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية
قال زيرهون ابيبي، عضو الفريق الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، إن الاتفاقية الملزمة التي تريدها السودان ومصر تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية على إثيوبيا وترفض حقوقنا في مياه النيل.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:21 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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