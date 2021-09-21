عضو إثيوبي بمفاوضات سد النهضة: الاتفاقية الملزمة تفرض وجهة نظر استعمارية واحتكارية

أكد بيان للخارجية الإثيوبية عدم الاعتراف بأي مطالبات قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما هاجم البيان دولة تونس معتبرا تقديمها قرار مجلس الأمن “زلة تاريخية”.