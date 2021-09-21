هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.
19:53
من برنامج: المسائية
تواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان
يتواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان بدعوة من المجلس الأعلى لنظارة البجا من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار سلام شرق السودان الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل في جنوب السودان العام الماضي.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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