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19:53

من برنامج: المسائية

تواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان

يتواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان بدعوة من المجلس الأعلى لنظارة البجا من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار سلام شرق السودان الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل في جنوب السودان العام الماضي.
21/9/2021-|آخر تحديث: 21/9/202105:22 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يدعو الجيش لتصحيح مسار الثورة

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان، بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

20/9/2021

من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرقي السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.

مدونات

السودان إلى أين؟

ما اذهلني هو تغافل الشيخ عن حقيقة أن الأجيال القادمة سترث تلك الصفات ذاتها من الأجيال السابقة عبر التربية. ومع احترامي الكبير للشيخ الترابي، شعرت أنه وكعادته يريد شيئا بعيدا.

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