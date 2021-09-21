19:53

من برنامج: المسائية تواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان

يتواصل الإغلاق الكامل لشرق السودان بدعوة من المجلس الأعلى لنظارة البجا من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار سلام شرق السودان الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل في جنوب السودان العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر