قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس جو بايدن عندما وعد في وقت سابق بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهده ستركز على “الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.
10:55
من برنامج: المسائية
أنباء بشأن “عفو رئاسي” عن سجناء سياسيين في مصر
نشر موقع “مدى مصر” تقريرا أشار إلى قرب صدور قائمة عفو رئاسي من المتوقع أن يعلن عنها رئيس مصر في مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويجري تدريب سجناء على إفادات للإدلاء بها أمام السيسي.
21/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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