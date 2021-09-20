أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه لقانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، مؤكدا ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة، واصفا هذا الإجراء بـ“المعيب”.
22:44
من برنامج: المسائية
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة وفق ضوابط محددة.
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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