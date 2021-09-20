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من برنامج: المسائية

ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أقر المجلس الأعلى للدولة الليبي بأغلبية 49 صوتا، قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرر إجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وقيد ترشح العسكريين للرئاسة وفق ضوابط محددة.
20/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202101:37 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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ليبيا.. لماذا اعترض المجلس الأعلى للدولة على إقرار البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية؟

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.

10/9/2021

من برنامج: المسائية

دعوة أممية لحل توافقي بشأن قاعدة الدستور الليبي

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل توافقي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأكدت حرصها على توصل الليبيين إلى اتفاق.

من برنامج: المسائية

لجنة التوافق الليبي تتقدم بمقترحات جديدة بشأن القاعدة الدستورية

قدمت لجنة التوافق الليبية 3 مقترحات يجب التصويت عليها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية، المقترح الأول هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة في 24 من ديسمبر/كانون الأول.

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