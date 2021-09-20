ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يقر قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له أمس الخميس قانونا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، على الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لهذه الخطوة.