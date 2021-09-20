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من برنامج: المسائية

الجهاد الإسلامي تتعهد بالعمل على تحرير الأسرى

حملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسرى الستة، وعاهدت الأسرى على مواصلة العمل من أجل تحريرهم، ودعت الشعب الفلسطيني إلى مسيرات مناصرة للأسرى وأهلهم.
20/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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حول هذه القصة

الفرار من جلبوع يعيد قضية الأسرى للواجهة وغليان بسجن عوفر مع تصاعد القمع والتنكيل

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أيهم فؤاد كممجي ومناضل يعقوب انفيعات اللذين تم إعادة اعتقالهما في جنين فجر اليوم وأسرى جلبوع الأربعة المُعاد اعتقالهم.

19/9/2021
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