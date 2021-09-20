كشف النحات الكويتي ميثم عبدال، عن منحوتة فنية جديدة أطلق عليها اسم “ملعقة الحرية” يتضامن فيها مع الأسرى الفلسطينيين الذي حفروا نفقًا في سجن جلبوع الإسرائيلي وتمكنوا من الفرار.
09:56
من برنامج: المسائية
الجهاد الإسلامي تتعهد بالعمل على تحرير الأسرى
حملت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسرى الستة، وعاهدت الأسرى على مواصلة العمل من أجل تحريرهم، ودعت الشعب الفلسطيني إلى مسيرات مناصرة للأسرى وأهلهم.
20/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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