الجهاد الإسلامي تتعهد بالعمل على تحرير الأسرى

كشف النحات الكويتي ميثم عبدال، عن منحوتة فنية جديدة أطلق عليها اسم “ملعقة الحرية” يتضامن فيها مع الأسرى الفلسطينيين الذي حفروا نفقًا في سجن جلبوع الإسرائيلي وتمكنوا من الفرار.