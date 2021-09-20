الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

ما اذهلني هو تغافل الشيخ عن حقيقة أن الأجيال القادمة سترث تلك الصفات ذاتها من الأجيال السابقة عبر التربية. ومع احترامي الكبير للشيخ الترابي، شعرت أنه وكعادته يريد شيئا بعيدا.