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من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق السودان

هدد محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق السودان بتشكيل حكومة إقليمية للشرق حال عدم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش لتصحيح مسار الثورة.
20/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني خلال جلسة طارئة إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في كل من ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء وتكثيف العون الإنساني.

مدونات

السودان إلى أين؟

ما اذهلني هو تغافل الشيخ عن حقيقة أن الأجيال القادمة سترث تلك الصفات ذاتها من الأجيال السابقة عبر التربية. ومع احترامي الكبير للشيخ الترابي، شعرت أنه وكعادته يريد شيئا بعيدا.

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