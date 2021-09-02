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كيف ستكون ملامح الحكومة الجديدة في أفغانستان؟

أعلنت حركة طالبان بأنها بصدد تشكيل حكومة سيعلن عنها خلال أيام قليلة، وأن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة والتي ستحظى بدعم الداخل والخارج.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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