قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية لن تتعجل في الاعتراف بالحكومة التي تعتزم حركة طالبان تشكيلها في أفغانستان، مؤكدة أن قضية فرض عقوبات على الحركة يتوقف على سلوكها.
35:45
من برنامج: المسائية
كيف ستكون ملامح الحكومة الجديدة في أفغانستان؟
أعلنت حركة طالبان بأنها بصدد تشكيل حكومة سيعلن عنها خلال أيام قليلة، وأن أعضاء الحكومة السابقة لن يشاركوا في الحكومة الجديدة والتي ستحظى بدعم الداخل والخارج.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:20 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد