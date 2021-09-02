حذر رامز الأكبروف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان من أن مخزون الغذاء في البلاد قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم لأفغانستان.
31:30
من برنامج: المسائية
الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأفغان بعد سيطرة طالبان
تشهد العاصمة الأفغانية كابل ارتفاعا للأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى الطوابير الطويلة للمواطنين أمام البنوك، كما شهدت العملة الأفغانية انخفاضا كبيرا أمام العملات الأجنبية عقب سيطرة حركة طالبان.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:24 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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