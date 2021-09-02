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الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأفغان بعد سيطرة طالبان

تشهد العاصمة الأفغانية كابل ارتفاعا للأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى الطوابير الطويلة للمواطنين أمام البنوك، كما شهدت العملة الأفغانية انخفاضا كبيرا أمام العملات الأجنبية عقب سيطرة حركة طالبان.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:24 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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