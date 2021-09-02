الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأفغان بعد سيطرة طالبان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن تقييم المخابرات أشار إلى أن كابل لن تسقط هذا العام على الأرجح، ودافع عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء البلاد.