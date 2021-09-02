تصدر وسم “المحتكر لا دين له” منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن ضبط أطنان من الأدوية مخبأة في مستودعات وسط وجنوب البلاد في وقت تعاني فيه نقصا حادا في الأدوية.
22:05
من برنامج: المسائية
الرئيس اللبناني: تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن تقدما حدث على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، جاء ذلك عقب لقائه وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور كريس مورفي عرض معهم الأوضاع في لبنان.
2/9/2021-|آخر تحديث: 2/9/202102:23 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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