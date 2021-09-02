الرئيس اللبناني: تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة

أصدرت السلطات اللبنانية جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8 آلاف ليرة، بعد موافقة الحكومة على تخفيض دعم استيراد الوقود، ويتسبب شح المحروقات في انقطاع الكهرباء الأمر الذي يهدد العديد من القطاعات.