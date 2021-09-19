كشف فارس خليفة، الأسير الفلسطيني المفرج عنه حديثا من جلبوع، خفايا ما حدث في السجن الشديد الحراسة بعد الحادث والأدوات التي استخدمها الأسرى في حفر “نفق الحرية” الذي خرجوا منه.
07:25
من برنامج: المسائية
هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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