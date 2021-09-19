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من برنامج: المسائية

هآرتس: إسرائيل بحاجة لإعادة النظر في سياستها تجاه الأسرى الفلسطينيين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن قضية الأسرى كانت في ذيل أولويات الاحتلال وإن الاختراق والاهتمام الكبير الذي أثاره فرار 6 من جلبوع يوفران فرصة لوضع قضية سجن الفلسطينيين على جدول الأعمال.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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قال رسلان محاجنة محامي الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن موكله قال له إنهم تجنبوا دخول القرى العربية خوفا من تحميل أهلها أي مسؤولية في المستقبل، موجها التحية لأهل الناصرة رفضا للرواية الإسرائيلية.

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