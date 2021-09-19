انتقل الى المحتوى
البث الحي
16:58

من برنامج: المسائية

محمد نعيم: يجب أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الأفغاني

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، أن الشعب الأفغاني يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وإنه بحاجة إلى المساعدات العاجلة، لكنه شدد على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي رغبة وإرادة الشعب.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

06:20
(الجزيرة)

اعتقال النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف

17:26
(الجزيرة)

منحوتة “ملعقة الحرية”.. هدية فنان كويتي لأسرى سجن جلبوع

13:52
(الجزيرة)

محامي الأسير محمود العارضة: معنوياته مرتفعة وغير نادم

10:01
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

06:20
(الجزيرة)

اعتقال النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف

17:26
(الجزيرة)

منحوتة “ملعقة الحرية”.. هدية فنان كويتي لأسرى سجن جلبوع

13:52
(الجزيرة)

محامي الأسير محمود العارضة: معنوياته مرتفعة وغير نادم

10:01
شاهد المزيد

حول هذه القصة

بعد مقتل أسرة بكاملها.. طالبان: الجيش الأمريكي لا يعرف جغرافية أفغانستان واعتذاره بلا فائدة (فيديو)

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، إن الجيش الأمريكي لا يعرف طبيعة الأفغانيين أو جغرافية أفغانستان، في إشارة إلى الغارة التي استهدفت سيارة عامل في مجال الإغاثة وراح ضحيتها مدنيون.

18/9/2021
المزيد من البرامج

تفاعل واسع على المنصات التونسية مع اعتقال النائب مخلوف

(الجزيرة)

وسم “التدقيق الجنائي” بين الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية

(الجزيرة)

مسيرة لنصرة أسرى “نفق الحرية” في مخيم جنين

(الجزيرة)

غضب واسع في اليمن بعد إعدام قاصر وآخرين من قبل الحوثيين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رسالة عبر الجزيرة مباشر من والد الأسير أيهم كممجي لأهل البيت الذي آوى نجله (فيديو)

الأسير أيهم فؤاد كممجي (منصات التواصل)

أنثى وحيد قرن تنفق بعد تقديمها لذكر للمرة الأولى

ذكر وحيد القرن الأبيض &#34;ليمبوبو&#34;
مقالات

لقطات من أسرار نجاح رجل الأعمال محمود العربي

شقيقة “مهندس” عملية الفرار من جلبوع: قريبا يا محمود سنأكل معا تينا وعنبا (فيديو)

الأسير محمود العارضة, مهندس عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين (منصات التواصل)