قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها علاقة مباشرة بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، غير أنها ستصل إلى الشعب الأفغاني، على حد وصفه.
16:58
من برنامج: المسائية
محمد نعيم: يجب أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الأفغاني
قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم، أن الشعب الأفغاني يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وإنه بحاجة إلى المساعدات العاجلة، لكنه شدد على ضرورة أن يحترم المجتمع الدولي رغبة وإرادة الشعب.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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