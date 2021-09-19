18:49

من برنامج: المسائية فارس خليفة يكشف خفايا هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع

كشف فارس خليفة، الأسير الفلسطيني المفرج عنه حديثا من جلبوع، خفايا ما حدث في السجن الشديد الحراسة بعد الحادث والأدوات التي استخدمها الأسرى في حفر “نفق الحرية” الذي خرجوا منه.

المصدر : الجزيرة مباشر