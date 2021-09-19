قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة لن يكون لديها علاقة مباشرة بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، غير أنها ستصل إلى الشعب الأفغاني، على حد وصفه.
16:11
من برنامج: المسائية
الخارجية الأمريكية: سنقدم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني
قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الاعتراف بطالبان ليس أهم شيء وإن الولايات المتحدة تركز على الإجلاء وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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