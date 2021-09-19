انتقل الى المحتوى
البث الحي
16:11

من برنامج: المسائية

الخارجية الأمريكية: سنقدم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الاعتراف بطالبان ليس أهم شيء وإن الولايات المتحدة تركز على الإجلاء وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تونس.. دعوات لإعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات

07:42
(الجزيرة)

انقسام في الشارع التونسي تجاه القرارات الاستثنائية

11:19
(الجزيرة)

المنصف المرزوقي: وعود قيس سعيّد كاذبة

30:08
(الجزيرة)

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي

13:28
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

تونس.. دعوات لإعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات

07:42
(الجزيرة)

انقسام في الشارع التونسي تجاه القرارات الاستثنائية

11:19
(الجزيرة)

المنصف المرزوقي: وعود قيس سعيّد كاذبة

30:08
(الجزيرة)

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي

13:28
شاهد المزيد

حول هذه القصة

المزيد من البرامج

تونس.. دعوات لإعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات

(الجزيرة)

انقسام في الشارع التونسي تجاه القرارات الاستثنائية

(الجزيرة)

المنصف المرزوقي: وعود قيس سعيّد كاذبة

(الجزيرة)

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رسالة عبر الجزيرة مباشر من والد الأسير أيهم كممجي لأهل البيت الذي آوى نجله (فيديو)

الأسير أيهم فؤاد كممجي (منصات التواصل)

شقيقة “مهندس” عملية الفرار من جلبوع: قريبا يا محمود سنأكل معا تينا وعنبا (فيديو)

الأسير محمود العارضة, مهندس عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين (منصات التواصل)

أنثى وحيد قرن تنفق بعد تقديمها لذكر للمرة الأولى

ذكر وحيد القرن الأبيض &#34;ليمبوبو&#34;

بئر برهوت أو “قعر جهنم”.. حفرة غامضة في اليمن وردت بحديث نبوي فما سرها؟ (فيديو)

صورة من الجو التقطت في 6 حزيران/يونيو 2021 لبئر البرهوت المعروفةأيضا باسم &#34;قعر جهنم&#34; (الفرنسية)