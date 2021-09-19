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من برنامج: المسائية

تونس.. دعوات لإعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات

دعا متظاهرون في العاصمة التونسية إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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