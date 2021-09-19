تفاعلت المنصات التونسية على نطاق واسع مع مقطع الفيديو المتداول لاعتقال النائب عن حزب ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف، من أمام المحكمة العسكرية من قبل أمنيين بزي مدني.
07:42
من برنامج: المسائية
تونس.. دعوات لإعادة العمل بالدستور وتفعيل المؤسسات
دعا متظاهرون في العاصمة التونسية إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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