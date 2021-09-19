تفاعلت المنصات التونسية على نطاق واسع مع مقطع الفيديو المتداول لاعتقال النائب عن حزب ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف، من أمام المحكمة العسكرية من قبل أمنيين بزي مدني.
11:19
من برنامج: المسائية
انقسام في الشارع التونسي تجاه القرارات الاستثنائية
رفع المتظاهرون في تونس شعارات مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وطالبوا بعودة البرلمان وتشكيل حكومة، وفي المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة للإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في وقت سابق.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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