انقسام في الشارع التونسي تجاه القرارات الاستثنائية

قال ائتلاف الكرامة التونسي أن أفراد من الشرطة بالزي المدني اعتقلوا النائب سيف الدين مخلوف وأخذوه إلى مكان مجهول، بينما كان يستعد للمثول أمام قاض للمحكمة العسكرية في العاصمة تونس.