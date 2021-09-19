قال الفنان المصري المسرحي محمد صبحي، إن إسرائيل وعلى مدى أجيال تحاول إيهام الشعوب العربية بأن عدوها الحقيقي هو إيران وتركيا، حتى ينسوا من هو العدو التاريخي الحقيقي.
12:55
من برنامج: المسائية
الممثل محمد صبحي يشتكي من ظاهرة الاحتكار الفني
اشتكى الممثل المصري محمد صبحي، من سياسة الاحتكار الفني التي أصبحت تحت سيطرة الدولة، معتبرا هذا الاحتكار انتقاص من حرية الفن والدراما، كما توجه بالنقد لنوعية الأعمال الدرامية التي تنتجها الدولة حاليا.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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