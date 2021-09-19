12:55

من برنامج: المسائية الممثل محمد صبحي يشتكي من ظاهرة الاحتكار الفني

اشتكى الممثل المصري محمد صبحي، من سياسة الاحتكار الفني التي أصبحت تحت سيطرة الدولة، معتبرا هذا الاحتكار انتقاص من حرية الفن والدراما، كما توجه بالنقد لنوعية الأعمال الدرامية التي تنتجها الدولة حاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر