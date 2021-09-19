السيسي يفتتح أكبر مجمع للسجون “على الطراز الأمريكي” خلال أيام

بعد أيام قليلة من تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد “على الطراز الأمريكي خلال أيام”، ما أثار جدلا واسعا.