بعد أيام قليلة من تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد “على الطراز الأمريكي خلال أيام”، ما أثار جدلا واسعا.
15:34
من برنامج: المسائية
السيسي يفتتح أكبر مجمع للسجون “على الطراز الأمريكي” خلال أيام
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام، وقال ستكون هناك إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدًا.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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