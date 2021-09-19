انتقل الى المحتوى
البث الحي
15:34

من برنامج: المسائية

السيسي يفتتح أكبر مجمع للسجون “على الطراز الأمريكي” خلال أيام

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام، وقال ستكون هناك إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدًا.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

06:20
(الجزيرة)

اعتقال النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف

17:26
(الجزيرة)

محمد نعيم: يجب أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الأفغاني

16:58
(الجزيرة)

منحوتة “ملعقة الحرية”.. هدية فنان كويتي لأسرى سجن جلبوع

13:52
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

06:20
(الجزيرة)

اعتقال النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي سيف الدين مخلوف

17:26
(الجزيرة)

محمد نعيم: يجب أن يحترم المجتمع الدولي إرادة الشعب الأفغاني

16:58
(الجزيرة)

منحوتة “ملعقة الحرية”.. هدية فنان كويتي لأسرى سجن جلبوع

13:52
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: هاشتاج

جدل واسع بعد حذف حوار صحفي مع السياسي المصري محمد أنور السادات

ثارت حالة من الجدل مواقع التواصل بعد حذف حوار أجراه موقع مدى مصر مع رئيس مجموعة الحوار الدولي البرلماني السابق محمد أنور السادات، وكان الحوار عن طبيعة دوره في الإفراج عن المعتقلين بسجون مصر.

من برنامج: المسائية

التمييز في معاملة المعتقلين داخل السجون المصرية

أثارت تصريحات للموسيقار المصري هاني مهنا جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن الرفاهية التي كان يعيشها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في السجن الذي دخلوه عقب ثورة 25 يناير.

المزيد من البرامج

تفاعل واسع على المنصات التونسية مع اعتقال النائب مخلوف

(الجزيرة)

وسم “التدقيق الجنائي” بين الأعلى تداولا على المنصات اللبنانية

(الجزيرة)

مسيرة لنصرة أسرى “نفق الحرية” في مخيم جنين

(الجزيرة)

غضب واسع في اليمن بعد إعدام قاصر وآخرين من قبل الحوثيين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رسالة عبر الجزيرة مباشر من والد الأسير أيهم كممجي لأهل البيت الذي آوى نجله (فيديو)

الأسير أيهم فؤاد كممجي (منصات التواصل)

أنثى وحيد قرن تنفق بعد تقديمها لذكر للمرة الأولى

ذكر وحيد القرن الأبيض &#34;ليمبوبو&#34;
مقالات

لقطات من أسرار نجاح رجل الأعمال محمود العربي

شقيقة “مهندس” عملية الفرار من جلبوع: قريبا يا محمود سنأكل معا تينا وعنبا (فيديو)

الأسير محمود العارضة, مهندس عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين (منصات التواصل)