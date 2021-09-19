الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي

قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي إن الانقلاب في تونس لن يدوم طويلًا، وإن الشعب لن يفرّط في حريته بأي ثمن كان، مضيفًا أن تعديل الدستور أو تغييره له آليات محددة.