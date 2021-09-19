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من برنامج: المسائية

الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي

قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي، إن ما يجري في تونس انقلاب استُعملت فيه القوة العسكرية للسطو على السلطات وإنه لا شيء يغير من وصف ما يجري في تونس بالانقلاب.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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