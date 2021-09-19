قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي إن الانقلاب في تونس لن يدوم طويلًا، وإن الشعب لن يفرّط في حريته بأي ثمن كان، مضيفًا أن تعديل الدستور أو تغييره له آليات محددة.
13:28
من برنامج: المسائية
الجزيرة مباشر تلتقي رئيس كتلة ائتلاف الكرامة التونسي
قال سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي، إن ما يجري في تونس انقلاب استُعملت فيه القوة العسكرية للسطو على السلطات وإنه لا شيء يغير من وصف ما يجري في تونس بالانقلاب.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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