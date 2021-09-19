رصدت جولة لـ “الجزيرة مباشر” الحركة الدؤوبة للقوارب النهرية التي باتت الوسيلة الوحيدة التي يتنقل بها متضرو السيول والأمطار بمنطقة جودة التابعة لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.
06:20
من برنامج: المسائية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان
أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان إلى نحو 288 ألف شخص منذ بداية موسم الأمطار بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، وأن 56 ألفا و700 منزل انهار جزئيا وكليا في 13 ولاية.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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