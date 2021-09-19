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من برنامج: المسائية

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان إلى نحو 288 ألف شخص منذ بداية موسم الأمطار بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، وأن 56 ألفا و700 منزل انهار جزئيا وكليا في 13 ولاية.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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السودان.. القوارب وسيلة النقل الوحيدة لمتضرري السيول بولاية النيل الأبيض (فيديو)

رصدت جولة لـ “الجزيرة مباشر” الحركة الدؤوبة للقوارب النهرية التي باتت الوسيلة الوحيدة التي يتنقل بها متضرو السيول والأمطار بمنطقة جودة التابعة لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

13/9/2021
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