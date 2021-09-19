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من برنامج: المسائية الأمم المتحدة: ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان

أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول في السودان إلى نحو 288 ألف شخص منذ بداية موسم الأمطار بالبلاد في يونيو/حزيران الماضي، وأن 56 ألفا و700 منزل انهار جزئيا وكليا في 13 ولاية.

المصدر : الجزيرة مباشر