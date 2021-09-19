12:20

من برنامج: المسائية أحمد الشابي: الحوار الوطني هو المخرج من الأزمة في تونس

قال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي، إن السبيل للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد هو الحوار الوطني بين القوى السياسية، ويشارك فيه الجميع دون استثناء.

المصدر : الجزيرة مباشر