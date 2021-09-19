طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية والوطنية بمعرفة الطريق الذي تتجه إليه البلاد في أول رد قوي للمنظمة بعد مرور أكثر من شهر على قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان.
12:20
من برنامج: المسائية
أحمد الشابي: الحوار الوطني هو المخرج من الأزمة في تونس
قال رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي أحمد نجيب الشابي، إن السبيل للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد هو الحوار الوطني بين القوى السياسية، ويشارك فيه الجميع دون استثناء.
19/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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