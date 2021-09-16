25:52

من برنامج: المسائية محامي الأسير العارضة: إعادة اعتقال الأسرى جاء بطريق المصادفة

قال رسلان محاجنة محامي الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن موكله قال له إنهم تجنبوا دخول القرى العربية خوفا من تحميل أهلها أي مسؤولية في المستقبل، موجها التحية لأهل الناصرة رفضا للرواية الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر