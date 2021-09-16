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من برنامج: المسائية

محامي الأسير العارضة: إعادة اعتقال الأسرى جاء بطريق المصادفة

قال رسلان محاجنة محامي الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن موكله قال له إنهم تجنبوا دخول القرى العربية خوفا من تحميل أهلها أي مسؤولية في المستقبل، موجها التحية لأهل الناصرة رفضا للرواية الإسرائيلية.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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رواية إسرائيلية عن موقع الأسيرين الفارين وتحذيرات بشأن مصير الأسرى المعاد اعتقالهم (فيديو)

قالت قناة إسرائيلة رسمية مساء الإثنين إن لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن أحد الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع موجودان حاليا في الضفة الغربية المحتلة بينما الآخر لا يزال داخل إسرائيل.

14/9/2021

من برنامج: هاشتاج

فلسطينيون يتهمون إسرائيل باستغلال اعتقال الأسرى لتخوين العرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو لمكان العثور على أول أسيرين قبضت عليهما قوات الاحتلال، وقالوا إنهما اعتقلا خلال تمشيط مروحية إسرائيلية وطائرة مسيرة المنطقة بحثًا عنهما ولم تكن هناك أي وشاية.

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