نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.
25:52
من برنامج: المسائية
محامي الأسير العارضة: إعادة اعتقال الأسرى جاء بطريق المصادفة
قال رسلان محاجنة محامي الأسير الفلسطيني محمود العارضة إن موكله قال له إنهم تجنبوا دخول القرى العربية خوفا من تحميل أهلها أي مسؤولية في المستقبل، موجها التحية لأهل الناصرة رفضا للرواية الإسرائيلية.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:48 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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