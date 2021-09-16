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من برنامج: المسائية

مالك عقار: سد النهضة سياسي ويواجه بصراع سياسي مثله

قال مالك عقار عضو مجلس السيادة السوداني إن سد النهضة ملف سياسي في المقام الأول ويجب أن يواجه بصراع سياسي مثله، معتبرا أن الهدف الأول بحسب الوثائق القديمة هو استهداف مصر.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:50 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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