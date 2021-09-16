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من برنامج: المسائية

طالبان: سنؤسس جيشا نظاميا في أفغانستان

قال رئيس أركان جيش حركة طالبان قاري فصيح الدين، إن الحركة ستؤسس قريبا جيشا نظاميا في أفغانستان، مضيفا أن الحركة ستقمع أولئك الذين يتسببون في اضطرابات عرقية تجر البلاد إلى حرب أهلية.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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