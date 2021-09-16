ظهرت حركة طالبان لأول مرة شمالي باكستان أوائل تسعينيات القرن الماضي، أثناء سيطرة المجاهدين على العاصمة الأفغانية بعد انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، عام 1989.
23:53
من برنامج: المسائية
طالبان: سنؤسس جيشا نظاميا في أفغانستان
قال رئيس أركان جيش حركة طالبان قاري فصيح الدين، إن الحركة ستؤسس قريبا جيشا نظاميا في أفغانستان، مضيفا أن الحركة ستقمع أولئك الذين يتسببون في اضطرابات عرقية تجر البلاد إلى حرب أهلية.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:49 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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