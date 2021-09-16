الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتحديد نهاية الفترة الاستثنائية

نظم ناشطون وحقوقيون في تونس العاصمة وقفة تضامنية مع النائب ياسين العياري المضرب عن الطعام والموقوف منذ 30 من يوليو/تموز الماضي، على خلفية تدوينات له انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد والجيش.