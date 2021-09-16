دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة وتحديد “نهاية الفترة الاستثنائية للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة”.
19:36
من برنامج: المسائية
الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتحديد نهاية الفترة الاستثنائية
طالب الاتحاد التونسي للشغل بضرورة تحديد نهاية للفترة الاستثنائية وتشكيل حكومة مصغرة للعمل على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها للخروج من الأزمة السياسية.
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202106:51 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
شاهد المزيد