قالت قناة إسرائيلة رسمية مساء الإثنين إن لدى أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن أحد الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع موجودان حاليا في الضفة الغربية المحتلة بينما الآخر لا يزال داخل إسرائيل.
15:50
من برنامج: المسائية
وقفات لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
نظمت في مدن عدة بالضفة الغربية وقفات دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك أهالي الأسرى وممثلو القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة أمام مكتب الصليب الأحمر بجنين والبيرة.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:29 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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