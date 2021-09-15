19:22

من برنامج: المسائية وزير الخارجية الأفغاني يناشد العالم مساعدة بلاده

دعا أمير خان متقي وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى عدم الربط بين السياسة والمساعدات الإنسانية، وأكد متقي مجددا عدم استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون بلاده.

المصدر : الجزيرة مباشر