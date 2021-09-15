نظّمت الأمم المتحدة مؤتمرا لجمع المساعدات لأفغانستان بحضور الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، وتسعى المنظمة إلى جمع أكثر من 600 مليون دولار بعد تحذيرها من أزمة إنسانية في أفغانستان.
19:22
من برنامج: المسائية
وزير الخارجية الأفغاني يناشد العالم مساعدة بلاده
دعا أمير خان متقي وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى عدم الربط بين السياسة والمساعدات الإنسانية، وأكد متقي مجددا عدم استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون بلاده.
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202102:27 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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